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Збільшення тарифу на світло дає змогу продовжувати ремонти державної енергетики, - Міненерго

П'ятниця 14 червня 2024 13:31
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Збільшення тарифу на світло дає змогу продовжувати ремонти державної енергетики, - Міненерго Фото: збільшення тарифу на світло дає змогу продовжувати ремонти державної енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення Україна має змогу продовжувати наймасштабнішу ремонтну кампанію за часів незалежності.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію", - сказала вона.

Гринчук пояснила, що підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" та "Укргідроенерго" отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків.

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