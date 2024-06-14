Збільшення тарифу на світло дає змогу продовжувати ремонти державної енергетики, - Міненерго
Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення Україна має змогу продовжувати наймасштабнішу ремонтну кампанію за часів незалежності.
Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію", - сказала вона.
Гринчук пояснила, що підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" та "Укргідроенерго" отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків.
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