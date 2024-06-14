Увеличение тарифа на свет позволяет продолжать ремонт государственной энергетики, - Минэнерго

Благодаря повышению тарифа на электроэнергию для населения, Украина имеет возможность продолжать самую масштабную ремонтную кампанию во времена независимости.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление .

"Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную при независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию", - сказала она.

Гринчук объяснила, что повышение тарифа – это вынужденный шаг, единственная причина которого – это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов.