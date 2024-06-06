UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції, - експерт

Фото: збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Підвищення тарифу на електроенергію для населення значно допоможе енергетикам у ремонтах пошкодженої чи зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра енергетики Івана Плачкова.

"Це (підвищення тарифу на світло, - ред.) допоможе, це значно допоможе енергетикам, хоча б стабілізувати ситуацію з точки зору ремонтів і деяких реконструкцій. Але це абсолютно не означає, що енергетики зможуть за ці додаткові кошти (повністю, - ред.) відновити обладнання електростанцій, що зруйновані", - сказав він. 

Плачков пояснив, що Україна втратила значну кількість генеруючих потужностей внаслідок обстрілів і сьогодні енергосистема балансується за рахунок імпорту. 

Він підкреслив, що влітку буде важко, бо збільшиться споживання електроенергії, що призведе до збільшення навантаження на енергосистему. "Тому ситуація критична, загрозлива", - наголосив він.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяТарифи