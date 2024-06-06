RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Увеличение тарифа не позволит полностью восстановить разрушенные электростанции, - эксперт

Фото: увеличение тарифа не позволит полностью восстановить разрушенные электростанции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифа на электроэнергию для населения значительно поможет энергетикам в ремонтах поврежденной или разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего министра энергетики Ивана Плачкова.

"Это (повышение тарифа на свет, – ред.) поможет, это значительно поможет энергетикам, хотя бы стабилизировать ситуацию с точки зрения ремонтов и некоторых реконструкций. Но это совершенно не означает, что энергетики смогут за эти дополнительные средства (полностью, – ред.). ) восстановить оборудование разрушенных электростанций", - сказал он.

Плачков объяснил, что Украина потеряла значительное количество генерирующих мощностей в результате обстрелов и сегодня энергосистема балансируется за счет импорта.

Он подчеркнул, что летом будет тяжело, потому что увеличится потребление электроэнергии, что приведет к увеличению нагрузки на энергосистему. "Поэтому ситуация критическая, угрожающая", - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияТарифы