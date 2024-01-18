Збільшення артилерійських можливостей підвищить безпеку України, - Умєров

"Ми захистилися від понад 7400 ракет різних видів та понад 3800 Шахедів. Наприкінці 2023 року українські війська збили п’ять російських літаків за тиждень. А нещодавно ми знищили ворожий радіолокаційний літак А-50", - заяви він.

При цьому міністр зазначив, що Росія значно перевершує Україну у щоденних артилерійських атаках.

"Незважаючи на це, реальність цієї війни така, що Росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", - заявив Умєров.

Він додав, що збільшення артилерійських можливостей України наблизить перемогу України.

"Збільшення артилерійських можливостей України підвищить нашу безпеку. Нашу спільну безпеку. Це дасть нам набагато більше можливостей для стійкого прогресу на полі бою. І це наблизить нашу перемогу", - зазначив міністр.

Коаліція артилерії

У грудні 2023 року Міністерство оборони анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі.

У 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Париж виготовить 78 самохідних артилерійських установок CEASAR для потреб ЗСУ.

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