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Збільшений тариф на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" кошти на ремонти, - Шмигаль

Фото: тариф на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" кошти на ремонти (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки збільшенню тарифу на електроенергію для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримають кошти на ремонти та платитимуть більше податків.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Навіть це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7-8 гривень. Ми встановили тариф 4,32 гривень, виходячи з найдешевшої собівартості "Енергоатому" і "Укргідроенерго". Це дві державні компанії", - сказав він. 
 
Прем’єр наголосив, що зараз тариф – це найменша собівартість електроенергії, яку можна дати людям. 
 
Він пояснив, що завдяки тому, що зараз тариф покриває собівартість електроенергії, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримають кошти на ремонти, а також будуть платити в бюджет більше податків. 
 
"Що дає покриття собівартості? Це дає накопичення коштів, сплати більше податків у бюджет двома державними компаніями. Це дає можливість їм ремонтуватись. Сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки, у фонд субсидій, спеціальний рахунок для виплати субсидій людям", - підкреслив Шмигаль. 
 
Також він додав, що навіть в умовах війни люди продовжать отримувати субсидії, якщо не в змозі самостійно платити за електроенергію. 
 

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що для покриття собівартості виробництва електроенергії державними "Енергоатомом" та "Укргідроенерго" треба підвищити тариф на світло для населення.

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Електроенергія