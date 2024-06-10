Збільшений тариф на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" кошти на ремонти, - Шмигаль

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що для покриття собівартості виробництва електроенергії державними "Енергоатомом" та "Укргідроенерго" треба підвищити тариф на світло для населення.

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