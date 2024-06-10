Збільшений тариф на світло дасть "Енергоатому" та "Укргідроенерго" кошти на ремонти, - Шмигаль

Завдяки збільшенню тарифу на електроенергію для населення державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримають кошти на ремонти та платитимуть більше податків.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Навіть це підняття не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7-8 гривень. Ми встановили тариф 4,32 гривень, виходячи з найдешевшої собівартості "Енергоатому" і "Укргідроенерго". Це дві державні компанії", - сказав він. Прем’єр наголосив, що зараз тариф – це найменша собівартість електроенергії, яку можна дати людям. Він пояснив, що завдяки тому, що зараз тариф покриває собівартість електроенергії, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" отримають кошти на ремонти, а також будуть платити в бюджет більше податків. "Що дає покриття собівартості? Це дає накопичення коштів, сплати більше податків у бюджет двома державними компаніями. Це дає можливість їм ремонтуватись. Сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки, у фонд субсидій, спеціальний рахунок для виплати субсидій людям", - підкреслив Шмигаль. Також він додав, що навіть в умовах війни люди продовжать отримувати субсидії, якщо не в змозі самостійно платити за електроенергію.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що для покриття собівартості виробництва електроенергії державними "Енергоатомом" та "Укргідроенерго" треба підвищити тариф на світло для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.