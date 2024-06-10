Увеличенный тариф на свет даст "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" средства на ремонты, - Шмыгаль

"Даже это поднятие не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривен. Мы установили тариф 4,32 гривен исходя из самой дешевой себестоимости "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Это две государственные компании", - сказал он.



Премьер подчеркнул, что сейчас тариф – это наименьшая себестоимость электроэнергии, которую можно дать людям.



Он пояснил, что благодаря тому, что тариф покрывает себестоимость электроэнергии, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат средства на ремонты, а также будут платить в бюджет больше налогов.



"Что дает покрытие себестоимости? Это дает накопление средств, уплаты больше налогов в бюджет двумя государственными компаниями. Это позволяет им ремонтироваться. Уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям", - подчеркнул Шмыгаль.



Также он добавил, что даже в условиях войны люди продолжат получать субсидии, если не могут самостоятельно платить за электроэнергию.