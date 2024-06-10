Увеличенный тариф на свет даст "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" средства на ремонты, - Шмыгаль
Благодаря увеличению тарифа на электроэнергию для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат средства на ремонт и будут платить больше налогов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Даже это поднятие не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется сегодня в районе 7-8 гривен. Мы установили тариф 4,32 гривен исходя из самой дешевой себестоимости "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Это две государственные компании", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что сейчас тариф – это наименьшая себестоимость электроэнергии, которую можно дать людям.
Он пояснил, что благодаря тому, что тариф покрывает себестоимость электроэнергии, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получат средства на ремонты, а также будут платить в бюджет больше налогов.
"Что дает покрытие себестоимости? Это дает накопление средств, уплаты больше налогов в бюджет двумя государственными компаниями. Это позволяет им ремонтироваться. Уплаченные налоги будут переведены в фонд поддержки, в фонд субсидий, специальный счет для выплаты субсидий людям", - подчеркнул Шмыгаль.
Также он добавил, что даже в условиях войны люди продолжат получать субсидии, если не могут самостоятельно платить за электроэнергию.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что для покрытия себестоимости производства электроэнергии государственными "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" следует повысить тариф на свет для населения.
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