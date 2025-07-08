Збили власними засобами РЕБ. У РФ підтвердили падіння дослідного безпілотника на будинок

У прес-службі АТ "УЗГА", що входить до холдингу "Технодинаміка" держкорпорації "Ростех", у відповідь на запит видання повідомили, що безпілотний літальний апарат "Альтіус", створений підприємством, справді здійснював випробувальний політ і здійснив випробувальний політ і здійснив випробувальний політ.

"Далі під час польоту невстановленими зовнішніми засобами радіоелектронної боротьби було порушено супутникову навігацію. Безпілотник продовжив політ по інерційній системі навігації. Для заходу на посадку довелося виводити апарат на друге коло. Посадка здійснювалася в інерційному режимі, сталася позаштатна ситуація", - йдеться у повідомленні підприємства.

Що передувало

У Татарстані РФ сьогодні зранку, 8 липня, безпілотник "Уральського заводу цивільної авіації" під час випробувань впав на території приватного будинку.

Спочатку місцева влада стверджувала про падіння "цивільного літального апарату". Інцидент стався о 09:10 внаслідок втрати керування під час "навчального польоту". Зрештою з'ясувалось, що впав саме безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що відомо про "Альтіус", або "Альтаїр"

"Альтаїр" – це проект російського розвідувально-ударного БПЛА великої тривалості польоту, масою до 5 тон. Розробка "Альтаїра" розпочалася ще у 2011 році.

Відомо, що дрон приводиться у рух 12-циліндровими дизельними двигунами RED A03 /V12 з турбонаддувом і рідинним охолодженням, розроблених компанією RED Aircraft GmbH на кошти російського холдингу "Фінам". Двигун має сертифікат типу EASA і перший час вироблявся в Німеччині.