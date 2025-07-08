Сбили собственными средствами РЭБ. В РФ подтвердили падение опытного беспилотника на дом

В пресс-службе АО "УЗГА", входящего в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", в ответ на запрос издания сообщили, что беспилотный летательный аппарат "Альтиус", созданный предприятием, действительно совершал испытательный полет и совершил испытательный полет и совершил испытательный полет.

"Далее во время полета неустановленными внешними средствами радиоэлектронной борьбы была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерционной системе навигации. Для захода на посадку пришлось выводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерционном режиме, произошла внештатная ситуация", - говорится в сообщении предприятия.

Что предшествовало

В Татарстане РФ сегодня утром, 8 июля, беспилотник "Уральского завода гражданской авиации" во время испытаний упал на территории частного дома.

Сначала местные власти утверждали о падении "гражданского летательного аппарата". Инцидент произошел в 09:10 в результате потери управления во время "учебного полета". В конце концов выяснилось, что упал именно беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Что известно об "Альтиусе", или "Альтаире"

"Альтаир" - это проект российского разведывательно-ударного БПЛА большой продолжительности полета, массой до 5 тонн. Разработка "Альтаира" началась еще в 2011 году.

Известно, что дрон приводится в движение 12-цилиндровыми дизельными двигателями RED A03/V12 с турбонаддувом и жидкостным охлаждением, разработанных компанией RED Aircraft GmbH на средства российского холдинга "Финам". Двигатель имеет сертификат типа EASA и первое время производился в Германии.