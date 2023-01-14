Збили мінімум 10 ракет, але є приліт у Вінницькій області: Гуменюк про атаку 14 січня

Українським військовим вдалось збити мінімум 10 ракет, які росіяни запустили по території України у суботу, 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Попередньо відомо, що чотири ракети було збито в Одеській області, по три ракети було збито у Миколаївській та Вінницькій областях.

"Вже зараз, підводячи підсумки, ми бачимо, що атаки по нашому регіону відбувалися з повітря. Це ракети типу Х-101, і "Калібрами" безпосередньо з Чорноморського басейну. Наразі ми підводимо підсумки", - сказала Гуменюк.

За її словами у Вінницькій області одна з ракет потрапила в об'єкт критичної інфраструктури.