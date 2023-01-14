Сбили минимум 10 ракет, но есть прилет в Винницкой области: Гуменюк об атаке 14 января

Украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Предварительно известно, что четыре ракеты были сбиты в Одесской области, по три ракеты были сбиты в Николаевской и Винницкой областях.

"Уже сейчас, подводя итоги, мы видим, что атаки по нашему региону происходили с воздуха. Это ракеты типа Х-101 и "Калибрамы" непосредственно из Черноморского бассейна. Сейчас мы подводим итоги", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в Винницкой области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры.