Збили 14 дронів: у Черкаській області уламки "Шахедів" пошкодили лінії електропередач

Російські безпілотники типу "Шахед" в ніч на 16 грудня атакували Черкаську область. Там було збито 14 ворожих дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у себе в Telegram-каналі.

За словами Табурця, ніч в області минула відносно спокійно. Однак вранці почались чергові ворожі атаки з повітря.

Він зауважив, що в результаті роботи ППО було знищено 14 ворожих безпілотників. На щастя, обійшлось без потерпілих. Однак уламками російських дронів пошкодили лінії електропередач. Ремонтники вже працюють.

Нагадаємо, біля міста Черкаси під ранок, 16 грудня, було чути вибухи на тлі роботи сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу атаку із застосуванням "Шахедів".

Нічна атака "Шахедів"

Увечері 15 грудня в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед". За даними, ворожі дрони проникли у повітряний простір країни з північного напрямку.

Після опівночі повідомили про відбій тривоги, але згодом "Шахеди" знову почали маневрувати над різними регіонами. Було зафіксовано кілька груп цих дронів, які спостерігалися вже над вісьмома областями України.