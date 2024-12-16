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Сбили 14 дронов: в Черкасской области обломки "Шахедов" повредили линии электропередач

Понедельник 16 декабря 2024 11:37
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Сбили 14 дронов: в Черкасской области обломки "Шахедов" повредили линии электропередач Фото: начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец (ck-oda.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российские беспилотники типа "Шахед" в ночь на 16 декабря атаковали Черкасскую область. Там было сбито 14 вражеских дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец у себя в Telegram-канале.

По словам Табурца, ночь в области прошла относительно спокойно. Однако утром начались очередные вражеские атаки с воздуха.

Он отметил, что в результате работы ПВО было уничтожено 14 вражеских беспилотников. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако обломками российских дронов повредили линии электропередач. Ремонтники уже работают.

Напомним, возле города Черкассы под утро, 16 декабря, были слышны взрывы на фоне работы сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением "Шахедов".

Ночная атака "Шахедов"

Вечером 15 декабря в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских ударных беспилотников типа "Шахед". По данным, вражеские дроны проникли в воздушное пространство страны с северного направления.

После полуночи сообщили об отбое тревоги, но впоследствии "Шахеды" снова начали маневрировать над различными регионами. Было зафиксировано несколько групп этих дронов, которые наблюдались уже над восемью областями Украины.

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Война в Украине Атака дронов Черкасская область Энергетики
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