Збила на смерть 6-річну дівчинку: поліцейській в Прилуках винесли вирок

Сьогодні, 4 серпня, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав винною співробітницю Національної поліції за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Суд підтримав позицію прокуратури та призначив їй 8 років позбавлення волі - максимальний термін, передбачений цією статтею.

Крім того, її на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами. Суд також задовольнив цивільні позови та зобов'язав стягнути з обвинуваченої 6 млн грн моральної шкоди на користь потерпілих.

Обвинувачена визнала свою вину лише частково. Суд врахував той факт, що на момент вчинення злочину вона була працівницею поліції й виконувала службове завдання, та не встановив обставин, які б пом'якшували чи обтяжували покарання.

Позиція прокуратури

Публічне обвинувачення в суді підтримував перший заступник генерального прокурора Віктор Логачов разом із керівництвом та прокурорами Чернігівської обласної прокуратури.

"Прокуратура від початку кримінального провадження послідовно відстоювала принципову позицію - як щодо тримання обвинуваченої під вартою, так і щодо призначення максимального покарання. Зібрані та досліджені в суді докази повністю підтвердили її вину та прямий причинний зв’язок між допущеними порушеннями і загибеллю шестирічної дитини", - наголосив він.

Логачов додав, що статус працівника правоохоронного органу не звільняє від відповідальності - навпаки, він передбачає підвищений обов’язок діяти законно та безпечно.

Подробиці трагедії у Прилуках

Нагадаємо, смертельна аварія сталася 10 грудня 2025 року близько 11:44. Поліцейська керувала службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та поспішала на виклик щодо іншої ДТП.

На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках автомобіль наблизився до нерегульованого пішохідного переходу, яким у цей момент ішла жінка із шестирічною донькою. При встановленому обмеженні швидкості 40 км/год службове авто рухалося зі швидкістю 51-55 км/год.

На машині були ввімкнені проблискові маячки, проте звуковий спеціальний сигнал водійка не задіяла. Вона не зменшила швидкість перед "зеброю", не надала перевагу пішоходам і не вжила своєчасних заходів для зупинки. Судова експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду за умови дотримання ПДР.