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Зберігатиметься в особовій справі. В Україні будуть відбирати ДНК-матеріал у військових

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Україна, Субота 29 квітня 2023 11:51
Зберігатиметься в особовій справі. В Україні будуть відбирати ДНК-матеріал у військових Фото: в Україні будуть відбирати ДНК-матеріал у військових (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні планують запустити процес попереднього відбору ДНК-матеріалу в захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Планується, що ДНК-матеріали будуть відбирати у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад.

"Наразі спостерігається позитивна динаміка в налагодженні цього процесу. Кожне відомство напрацьовує індивідуальний порядок відбору і зберігання ДНК-матеріалів. Представники силових структур запевнили, що вже найближчим часом ДНК людей буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна вперше стала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Нагадаємо, знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей зниклої людини.

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