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Збереження валютних обмежень може стримувати економічну активність України, - експерт

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Понеділок 17 липня 2023 21:38
Збереження валютних обмежень може стримувати економічну активність України, - експерт Фото: збереження валютних обмежень може стримувати економічну активність України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Введені Національним банком України (НБУ) Валютні обмеження втрачають свою ефективність, а недоліки цього механізму почали перевищувати переваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського.

За його словами, фіксація обмінного курсу в комплексі з валютними обмеженнями виявилася дуже ефективною в умовах війни. Однак із часом недоліки цього механізму починають перевищувати переваги: накопичуються дисбаланси в економіці, обмежуються можливості її адаптації до зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

"Валютні обмеження з часом втрачають свою ефективність, бо й умови змінюються, і бізнес знаходить шляхи для їхнього обходу. До того ж їхнє збереження може просто невиправдано викривляти бізнес-середовище й стримувати економічну активність", - сказав він.

Лепушинський додав, що в НБУ впевнені, що потрібно поступово й виважено переходити до більшої курсової гнучкості та далі пом'якшувати валютні обмеження.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України (НБУ) оприлюднив Дорожню карту подальшого пом’якшення валютних обмежень, що складається з трьох етапів.

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