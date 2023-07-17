Сохранение валютных ограничений может сдерживать экономическую активность Украины, - эксперт
Введенные Национальным банком Украины Валютные ограничения теряют свою эффективность, а недостатки этого механизма начали превышать преимущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского.
По его словам, фиксация обменного курса в комплексе с валютными ограничениями оказалась очень эффективна в условиях войны. Однако с течением времени недостатки этого механизма начинают превышать преимущества: накапливаются дисбалансы в экономике, ограничиваются возможности ее адаптации к изменению внешних и внутренних условий.
"Валютные ограничения со временем теряют свою эффективность, потому что и условия меняются, и бизнес находит пути для их обхода. К тому же их сохранение может просто неоправданно искажать бизнес-среду и сдерживать экономическую активность", - сказал он.
Лепушинский добавил, что в НБУ уверены, что нужно постепенно и взвешенно переходить к большей курсовой гибкости и смягчать валютные ограничения.
Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.
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