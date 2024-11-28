Збереглось лише кілька авто: унікальний спортивний Mercedes-Benz продадуть на аукціоні

На аукціоні RM Sotheby's продадуть унікальний Mercedes-Benz W 196 R. Рідкісний автомобіль був випущений в 1955 році і отримав назву Stromlinienwagen. Ексклюзивний автомобіль брав участь у гонках Формули-1 у ті часи, коли регламент змагань дозволяв командам виставляти на заїзди абсолютно не схожі одна на одну моделі. Цим і скористалися німецькі інженери, побудувавши десять спорткарів з відкритим верхом і кузовом. Орієнтовна вартість моделі складає 55 млн доларів.

Mercedes-Benz Stromlinienwagen дебютував на Гран-прі Буенос-Айреса у січні 1955 року. У тому ж сезоні болід продемонстрував найкращий час кола на Гран-прі Італії. Усього ж незвичайний спорткар двічі перемагав того сезону. Після змагань Mercedes-Benz вирішив зберегти всі десять збудованих болідів. Однак через кілька років чотири моделі продали різним організаціям.

Представлений екземпляр став частиною експозиції музею Indianapolis Motor Speedway Museum. За минулі роки спеціалісти двічі повністю перефарбовували кузов автомобіля. Цей спорткар стане першим W 196 R, який зможе придбати приватна особа.