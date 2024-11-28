Сохранилось несколько автомобилей: уникальный спортивный Mercedes-Benz продадут на аукционе

На аукционе RM Sotheby's будет продан уникальный Mercedes-Benz W 196 R. Редкий автомобиль был выпущен в 1955 году и получил название Stromlinienwagen. Эксклюзивный автомобиль участвовал в гонках Формулы-1 в те времена, когда регламент соревнований позволял командам выставлять на заезды совершенно непохожие друг на друга модели. Этим и пользовались германские инженеры, построив десять спорткаров с открытым верхом и кузовом. Примерная стоимость модели составляет 55 млн долларов.

Mercedes-Benz Stromlinienwagen дебютировал на Гран-при Буэнос-Айреса в январе 1955 года. В том же сезоне болид продемонстрировал лучшее время круга на Гран-при Италии. Всего же необычный спорткар дважды побеждал в этом сезоне. После соревнований Mercedes-Benz решил сберечь все десять построенных болидов. Однако через несколько лет четыре модели продали разным организациям.

Представленный экземпляр стал частью экспозиции музея Indianapolis Motor Speedway Museum. За прошедшие годы специалисты дважды полностью перекрашивали кузов автомобиля. Этот спорткар станет первым W 196 R, который сможет приобрести частное лицо.