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Зберегли літаки. Командувач ПС розповів про два перші накази на початку вторгнення РФ

Фото: командувач ПС ЗСУ Микола Олещук (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук розповів про два перші накази, які він надав на початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Перша моя команда була б 3:20. Я як командувач ПС ЗСУ дав команду "Килим". По цій команді всі літаки, які були в повітрі, були зобов'язані або покинути повітряний простір України або сідати на найближчий аеродром. Я своїми очима бачив, як очищається повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин не було жодного літака в повітряному просторі", - пояснив він.

Друга команда, за словами командувача Повітряних сил, була дана вже військовий авіації.

"В 3:50 я підняв всю нашу військову авіацію в повітря, бо розумів, що перші удари, які будуть завдані по нашій державі, будуть завдані по аеродромах, інфраструктурі, зенітним комплексам, по нашим радіолокаційним засобам", - повідомив Олещук.

За його словами, в той момент, ним було прийнято рішення про зосередження всієї техніки, тобто, за його словами, всі підрозділи не були на тих позиціях, які були до війни.

"Авіація була піднята в повітря. Нам вдалося зберегти те озброєння та техніку, яку зараз маємо", - додав командувач ПС.

Нагадаємо, в Україні розробили застосунок, який допомагає протиповітряній обороні виявляти та збивати ворожі цілі в небі. "Фішкою" застосунку є те, що користуватися ним будуть цивільні громадяни.

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