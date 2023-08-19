Сохранили самолеты. Командующий ПС рассказал о двух первых приказах в начале вторжения РФ

"Первая моя команда была бы 3:20. Я как командующий ПС ВСУ дал команду "Ковер". По этой команде все самолеты, которые были в воздухе, были обязаны или покинуть воздушное пространство Украины или садиться на ближайший аэродром. Я своими глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально за 20 минут не было ни одного самолета в воздушном пространстве", - пояснил он.

Вторая команда, по словам командующего Воздушными силами, была дана уже военной авиации.

"В 3:50 я поднял всю нашу военную авиацию в воздух, потому что понимал, что первые удары, которые будут нанесены по нашему государству, будут нанесены по аэродромам, инфраструктуре, зенитным комплексам, по нашим радиолокационным средствам", - сообщил Олещук.

По его словам, в тот момент, им было принято решение о сосредоточении всей техники, то есть, по его словам, все подразделения не были на тех позициях, которые были до войны.

"Авиация была поднята в воздух. Нам удалось сохранить то вооружение и технику, которую сейчас имеем", - добавил командующий ВС.

Напомним, в Украине разработали приложение, которое помогает противовоздушной обороне выявлять и сбивать враждебные цели в небе. Фишкой приложения является то, что пользоваться им будут гражданские граждане.

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