RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сохранили самолеты. Командующий ПС рассказал о двух первых приказах в начале вторжения РФ

Фото: командующий ПС ВСУ Николай Олещук (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук рассказал о двух первых приказах, которые он отдал в начале вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Первая моя команда была бы 3:20. Я как командующий ПС ВСУ дал команду "Ковер". По этой команде все самолеты, которые были в воздухе, были обязаны или покинуть воздушное пространство Украины или садиться на ближайший аэродром. Я своими глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально за 20 минут не было ни одного самолета в воздушном пространстве", - пояснил он.

Вторая команда, по словам командующего Воздушными силами, была дана уже военной авиации.

"В 3:50 я поднял всю нашу военную авиацию в воздух, потому что понимал, что первые удары, которые будут нанесены по нашему государству, будут нанесены по аэродромам, инфраструктуре, зенитным комплексам, по нашим радиолокационным средствам", - сообщил Олещук.

По его словам, в тот момент, им было принято решение о сосредоточении всей техники, то есть, по его словам, все подразделения не были на тех позициях, которые были до войны.

"Авиация была поднята в воздух. Нам удалось сохранить то вооружение и технику, которую сейчас имеем", - добавил командующий ВС.

Напомним, в Украине разработали приложение, которое помогает противовоздушной обороне выявлять и сбивать враждебные цели в небе. Фишкой приложения является то, что пользоваться им будут гражданские граждане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна России против Украины