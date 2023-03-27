На збанкрутілий Silicon Valley Bank знайшовся покупець

У рамках угоди підрозділ First-Citizens Bank & Trust Company візьме на себе активи SVB у розмірі 110 млрд доларів, депозити у розмірі 56 млрд доларів та кредити у розмірі 72 млрд доларів.

Федеральна корпорація зі страхування депозитів (FDIC), яка взяла під свій контроль SVB раніше цього місяця, заявила, що в рамках угоди вона отримала права на приріст вартості акцій First Citizens BancShares до 500 млн доларів.

First Citizens також отримає кредитну лінію від FDIC з метою умовної ліквідності та матиме угоду з регулюючим органом про поділ деяких збитків за комерційними кредитами, щоб забезпечити додатковий захист від потенційних кредитних збитків.

Аналітики кажуть, що цей крок був позитивним для фінансової стабільності та індустрії венчурного капіталу, але лише до певного моменту.

"Я думаю, що придбання First Citizens Bank кредитного портфеля та депозитів SVB мало що дає для вирішення проблеми номер один, з якою зараз стикається банківська система США: депозити йдуть з невеликих банків до більших банків або фондів грошового ринку", - сказав Редмонд Вонг із Saxo Markets.

Silicon Valley Bank став найбільшим банком, який зазнав краху після фінансової кризи 2008 року, коли регулюючі органи Каліфорнії закрили банк 10 березня, що викликало масові ринкові збої та посилення стресу в банківському секторі в усьому світі.

Silicon Valley Bank був 16-м найбільшим кредитором у США наприкінці минулого року з активами близько 209 млрд доларів.

Криза довіри, спровокована його крахом, також призвела до краху Signature Bank, чиї депозити та кредити будуть передані підрозділу New York Community Bancorp, і змусив другий за величиною банк Швейцарії, Credit Suisse, погодитися на поглинання конкурентом UBS.