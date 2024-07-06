Заживити оселю від електромобіля: як працює функція та на яких машинах є

Ідея про можливість заживити будинок від електромобіля загалом не нова, і в деяких країнах навіть існували цілі програми з використання енергії електромобіля для побутових потреб. А чи не можна реалізувати таке сьогодні в умовах України?

Про те, чи можна від електромобіля освітлювати квартиру та дім, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чим новіша модель електромобіля, тим більш містка батарея ховається у ньому. А чи не можна в такому випадку використати її як сховище електроенергії? Тим більше, і дещо з потрібного для цього супутнього електронного обладнання на борту зазвичай присутнє.

Як заживити квартиру від електромобіля

Можливість використати запас енергії на борту електромобіля для живлення споживачів у домівці власника цілком реальна. Виробники електромобілів навіть створили для цього особливе поняття – V2L або VtoL (від англійського Vehicle-to-Load, завантаження від автомобіля).

Щоб заживити квартиру чи будинок від електромобіля, потрібно, по-перше, щоб автомобіль мав функцію V2L (протокол GB/T 27930-2015), а по-друге, мати спеціальний кабель. На його одному кінці – стандартний роз’єм для підключення до зарядної розетки машини, а на другому – побутова євро-розетка для домашніх споживачів напругою 220 вольт.

Пристрій витримує струм 16 ампер, чого цілком достатньо для живлення всіх побутових приладів (наскільки довго вистачить батареї електромобіля – то вже інше питання). Іноді девайс має вигляд не кабеля, а свого роду перехідника, який встромляється в розетку машини, маючи з іншого боку побутову розетку на 220 В. Якісні розрядні пристрої, як їх ще називають, мають вбудований захист електрообладнання електромобіля від перевантаження з боку зовнішніх споживачів.

Що можна вмикати вдома від V2L

Запас енергії в електромобілі обмежений, тож якщо ви хочете залишити в ньому хоч трохи потужності для поїздки, наприклад, на станції швидкісної зарядки, то користуватися побутовими приладами при живленні оселі від V2L треба з обережністю.

Одномоментна максимальна потужність споживання залежить від моделі електрокара: деякі видають до 6 кВт, але в більшості випадків буде ближче до 2,2 – 3,5 кВт. Цього буде достатньо для одночасного освітлення квартири чи будинку, заряджання всіх гаджетів, роботи мікрохвильовій печі і холодильника.

Які електромобілі в Україні мають V2L

При тому, що теоретично ділитися енергією могли б усі сучасні електромобілі, функція V2L/VtoL підтримується не усіма моделями. З тих, що продаються в Україні через офіційні дилерські мережі, це здебільшого машини дорогих брендів. Проте, доступну модель з V2L теж можна знайти.

MG4 EV

Стильний кросовер з британським корінням доволі компактний (4287/1836/1504 мм), має батарею ємністю 64 кВт*год, запас ходу 450 км за циклом WLTP, гарантію 7 років і ціну від 1 017 093 грн.

Audi Q8 e-tron

Великий преміальний електрокросовер з запасом ходу 582 км (цикл WLTP) вирізняється динамікою навіть на фоні інших машин з електроприводом: першу сотню він розмінює за 5,6 секунд. Батарея має 106 кВт*год ємності. Коштує e-tron від 2 545 095 грн.

IONIQ 5

Електро-SUV може пробігти без підзарядки 400 км (цикл WLTP), маючи батарею на 58 кВт*год. Коштує IONIQ 5 у найдешевшому виконанні 1 886 500 грн.

Коротко

Позичати енергію в електромобіля – гарна ідея, особливо коли йдеться про період відключень світла. І тим паче, якщо на господарстві є ще одна машина з ДВЗ, яка може підстрахувати сім’ю на випадок повної посадки акумулятора в "електричці". Але майте на увазі, що тягова батарея електромобіля має певну кількість циклів заряд-розряд: наприклад, в сучасних літій-іонних акумуляторів це порядку 1500 до 2000 циклів. Які ви, підключившись за схемою V2L, будете “витрачати” так само як і для поїздок.