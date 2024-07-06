Заживить дом от электромобиля: как работает функция и на каких машинах есть

Идея о возможности заживить дом от электромобиля в общем-то не нова, и в некоторых странах даже существовали целые программы по использованию энергии электромобиля для бытовых нужд. А нельзя ли реализовать такое сегодня в условиях Украины?

О том, можно ли от электромобиля освещать квартиру и дом, читайте в материале РБК-Украина .

Чем новее модель электромобиля, тем более вместительная батарея скрывается в нем. А нельзя ли в таком случае использовать его как хранилище электроэнергии? Тем более, и кое-что из нужного для этого сопутствующего электронного оборудования на борту обычно присутствует.

Как заживить квартиру от электромобиля

Возможность использовать запас энергии на борту электромобиля для питания потребителей в доме владельца вполне реальна. Производители электромобилей даже создали для этого особое понятие – V2L или VtoL (от английского Vehicle-to-Load, загрузка от автомобиля).

Чтобы заживить квартиру или дом от электромобиля, нужно во-первых, чтобы автомобиль имел функцию V2L (протокол GB/T 27930-2015), а во-вторых, иметь специальный кабель. На одном конце – стандартный разъем для подключения к зарядной розетке машины, а на другом – бытовая евро-розетка для домашних потребителей напряжением 220 вольт.

Устройство выдерживает ток 16 ампер, чего вполне достаточно для питания всех бытовых приборов (насколько долго хватит батареи электромобиля – это уже другой вопрос). Иногда девайс имеет вид не кабеля, а своего рода переходника, который втыкается в розетку машины, с другой стороны бытовую розетку на 220 В. Качественные разрядные устройства, как их еще называют, имеют встроенную защиту электрооборудования электромобиля от перегрузки со стороны внешних потребителей.

Что можно включать дома от V2L

Запас энергии в электромобиле ограничен, так что если вы хотите оставить в нем хоть немного мощности для поездки, например, на станции скоростной зарядки, то пользоваться бытовыми приборами при питании дома от V2L нужно с осторожностью.

Одномоментная максимальная мощность потребления зависит от модели электрокара: некоторые выдают до 6 кВт, но в большинстве случаев будет ближе к 2,2 – 3,5 кВт. Этого будет достаточно для одновременного освещения квартиры или дома, зарядки всех гаджетов, работы микроволновки и холодильника.

Какие электромобили в Украине имеют V2L

При том, что теоретически делиться энергией могли все современные электромобили, функция V2L/VtoL поддерживается не всеми моделями. Из тех, что продаются в Украине через официальные дилерские сети, это в основном машины дорогих брендов. Однако доступную модель с V2L тоже можно найти.

MG4 EV

Стильный кроссовер с британскими корнями достаточно компактный (4287/1836/1504 мм), имеет батарею емкостью 64 кВт*ч, запас хода 450 км по циклу WLTP, гарантию 7 лет и цену от 1 017 093 грн.

Audi Q 8 e - t ron

Большой премиальный электрокроссовер с запасом хода 582 км (цикл WLTP) отличается динамикой даже на фоне других машин с электроприводом: первую сотню разменивает за 5,6 секунды. Батарея имеет 106 кВт*ч емкости. Стоит e-tron от 2545095 грн.

IONIQ 5

Электро-SUV может пробежать без подзарядки 400 км (цикл WLTP), имея батарею на 58 кВт*ч. Стоит IONIQ 5 в самом дешевом исполнении 1 886 500 грн.

Кратко

Одалживать энергию у электромобиля – хорошая идея, особенно когда речь идет о периоде отключения света. И тем более если на хозяйстве есть еще одна машина с ДВС, которая может подстраховать семью на случай полной посадки аккумулятора в "электричке". Но учтите, что тяговая батарея электромобиля имеет определенное количество циклов заряд-разряд: например, у современных литий-ионных аккумуляторов это порядка 1500 до 2000 циклов. Которые вы, подключившись по схеме V2L, будете тратить так же как и для поездок.