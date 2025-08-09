UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Заздрять Трампу? У Лаврова спробували знайти "свою роль" в угоді Баку і Єревана

Фото: речниця МЗС РФ Марія Захарова (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора Азербайджан і Вірменія уклали мирну угоду в США. Майже через добу з'явилася реакція МЗС Росії, де заявили, що остаточне врегулювання має враховувати думку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера МЗС Росії Марії Захарової.

Вона майже не приділила уваги домовленостям між Баку і Єреваном, але одразу зазначила, що вони до останнього заявляли про небажання залучати "зовнішню допомогу".

"Доречно нагадати, що нинішній етап вірмено-азербайджанської нормалізації стартував за безпосереднього сприяння і центральної ролі Росії", - сказала Захарова.

Також глава МЗС РФ додала, що "оптимальний варіант" для розв'язання конфлікту на Південному Кавказі має залучати тільки країни регіону та їхніх сусідів. Серед таких вона уточнила Росію, Іран і Туреччину. Тобто - без участі США.

"Додатково проаналізуємо вашингтонські заяви, що стосуються розблокування регіональних комунікацій. У цій сфері залишаються актуальними тристоронні домовленості за участю Росії, з яких жодна зі сторін не виходила", - додала вона.

Крім того, Захарова нагадала про присутність російських прикордонників у Вірменії.

Що передувало

Нагадаємо, що Азербайджан і Вірменія перебували у стані війни понад 30 років, з моменту проголошення незалежності. Однак у 2020 і 2023 роках Баку повернув під свій контроль Нагірний Карабах, тим самим деокупувавши свою землю.

У п'ятницю 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися із президентом США Дональдом Трампом.

У присутності американського лідера вони підписали мирну угоду, яка передбачає створення транзитного коридору, що матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Йдеться про Зангезурський коридор, який з'єднає Азербайджан з автономною республікою Нахічевань, оминаючи Іран і Росію.

До слова, в Ірані вже відреагували на це, заявивши, що країна заблокує будівництво транспортного коридору на Південному Кавказі, і зробить це навіть у тому разі, якщо Росія не допомагатиме.

