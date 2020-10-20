ЗАЗ сертифицирует новый городской автобус для продаж в ЕС

"Запорожский ввтомобилестроительныйзавод" проводит сертификацию на соответствие требованиям Евро-6 новой модификации автобуса ЗАЗ А10. Производство 10-метрового низкопольного А10, полностью отвечающего европейским экологическим стандартам, будет запущено в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "УкрАВТО".

По словам руководства предприятия, это связано с планами расширения присутствия продукции завода на зарубежных рынках, в том числе, рынках стран ЕС.

Кроме того, ЗАЗ постоянно расширяет линейку автобусов малого класса для внутреннего рынка.

"Кроме техники нового экологического стандарта в течение ближайшего месяца мы начинаем производство автобуса ЗАЗ А09, который предназначен для обслуживания пригородных маршрутов в Украине. Автобус будет соответствовать экологическому стандарту Евро-5 и комплектоваться двигателем и трансмиссией Mercedes-Benz. Кроме этого, мы ведем работу над расширением ассортимента автобусов малого класса, и в этом месяце ожидаем получения сертификата на модель ЗАЗ А08 "город", - отметил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

Напомним, ЗАЗ обладает мощностями для полного цикла производства автомобилей. Кроме этого, в этом году на заводе было налажено производство автобусов малого класса ЗАЗ А08 "пригород" для эксплуатации на пригородных маршрутах и ЗАЗ А08 "школьный" для перевозки детей. Оба автобуса пользуются большим спросом в регионах.

До конца года семейство А08 пополнит модификация "город": испытания нового автобуса уже завершены, и в данный момент он проходит сертификацию на соответствие требованиям Евро-5.

Запорожский автомобилестроительный завод - крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом, для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей.

За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса.

В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.