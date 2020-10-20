ЗАЗ сертифікує новий міський автобус для продажів в ЄС

"Запорізький автомобілебудівний завод" проводить сертифікацію на відповідність вимогам Євро-6 нової модифікації автобуса ЗАЗ А10. Виробництво 10-метрового низькопольного А10, повністю відповідає європейським екологічним стандартам, буде запущено найближчим часом.

Про це повідомляє прес-служба корпорації "УкрАВТО".

За словами керівництва підприємства, це пов'язано з планами розширення присутності продукції заводу на зарубіжних ринках, в тому числі ринках країн ЄС.

Крім того, ЗАЗ постійно розширює лінійку автобусів малого класу для внутрішнього ринку.

"Крім техніки нового екологічного стандарту, протягом найближчого місяця ми починаємо виробництво автобуса ЗАЗ А09, який призначений для обслуговування приміських маршрутів в Україні. Новий автобус зараз також проходить сертифікацію. Автобус буде відповідати екологічному стандарту Євро-5 і комплектуватиметься двигуном і трансмісією Mercedes-Benz. Крім цього, ми ведемо роботу над розширенням асортименту автобусів малого класу, і цього місяця очікуємо на отримання сертифікату на модель ЗАЗ А08 "місто", - зазначив голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

Нагадаємо, ЗАЗ володіє потужностями для повного циклу виробництва автомобілів. Крім цього, в цьому році на заводі було налагоджено виробництво автобусів малого класу ЗАЗ А08 "передмістя" для експлуатації на приміських маршрутах і ЗАЗ А08 "шкільний" для перевезення дітей. Обидва автобуси користуються все більшим попитом в регіонах.

До кінця року сімейство А08 поповнить модифікація "місто": випробування нового автобуса вже завершені, і наразі він проходить сертифікацію на відповідність вимогам Євро-5.

Запорізький автомобілебудівний завод - найбільший виробник автомобілів в Україні. Підприємство має у своєму розпорядженні усе необхідне сучасне обладнання та висококваліфікований персонал, для здійснення повномасштабного виробництва автомобілів.

За два десятиліття з конвеєра підприємства зійшло понад 1 000 000 одиниць автомобільної техніки. Підприємство має досвід виробництва легкої комерційної техніки та вантажних автомобілів. Завод також виробляє автобуси малого та середнього класу.

У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.