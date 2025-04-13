Зайвого не потрібно? Чи можна освячувати на Великдень алкоголь і тютюн

Що каже священник ПЦУ

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна повідомив, що в цілому (якщо говорити про алкогольні напої) то, наприклад, "якесь вино може бути доречним".

"А вже нести міцні напої - не доречно", - наголосив він.

За словами експерта, особливих заборон щодо освячення алкоголю не існує, "але так само є речі, умовно недоречні".

"Тобто Церква - не забороняє. Ми святкуємо з вином. Але Святе Письмо говорить, що "вино веселить душу людини", але "не упивайтеся вином", - розповів він.

Помірність - головне правило

Священник зауважив: "якщо піст закінчився, це не значить, що ми маємо наїстися так, щоб у нас були проблеми зі шлунком, або напитися так, щоб ми нічого не пам'ятали".

"Тому, скажімо так, піст нас має вчити знати міру. І ця міра нікуди не дівається з його закінченням", - пояснив Ректор Відкритого православного університету.

На його думку, "великоднє святкування, великодня трапеза - мають показати, що ми навчилися свідомо вживати продукти".

"І, скажімо так, не пити зайвого. Тому, я думаю, зайвого не потрібно", - зауважив протоієрей ПЦУ.

Чому вино - не заборонене

Коваленко нагадав, що "вино використовується на богослужіннях, тому в цьому є певний сенс".

"Але нести горілку чи щось подібне... в цьому немає жодного сенсу", - додав він.

Священник поділився також власним жартом (коли його під час освячення про такі речі іноді запитують): "А ви не боїтеся, що я зараз покроплю, а воно перетвориться на воду?".

"І починають ховати, бо бояться. Але це - не більше, ніж жарт, насправді", - підсумував протоієрей.

Що каже офіційно ПЦУ

Тим часом у прес-службі Православної Церкви України раніше розповідали, що Церква не вітає освячення:

алкогольних напоїв;

тютюнових виробів.

"Вживання тютюну - це згубна звичка, яка призводить до серйозної залежності й гріха, а тому освячувати це не можна", - пояснили українцям.

Чому освячення алкоголю не схвалюється

У ПЦУ визнали, що алкогольні напої часто ставлять на пасхальну трапезу.

"Але щоби підкреслити настанову дотримуватися помірності у їх споживанні, їх не прийнято освячувати - щоби люди, схильні до пияцтва, не шукали виправдання власної згубної залежності в церковному благословенні", - підсумували у Церкві.