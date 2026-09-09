Без зайвого бюрократичного мотлоху: Драпатий скасував відразу 30 наказів Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нещодавно скасував понад 30 наказів Генштабу, які не відповідають сучасним вимогам. "В утиль" пішли застарілі документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталія Саранцева у Facebook.
"Осіннє прибирання" Драпатого
Зокрема, йдеться про документи, які регулювали підготовку військових та вимагали значного обсягу формальної звітності.
Саранцев каже, що Драпатий скасував:
- старі програми підготовки,
- застарілі курси стрільб,
- концепції фізичної підготовки десятирічної давнини.
Крім того, Головнокомандувач відмінив десятки проміжних документів про внесення змін, що застаріли. А в багатьох моментах усунув юридичні колізії між реальними стандартами навчання під час повномасштабної війни проти РФ та застарілими вимогами часів АТО/ООС 2016-2020 років.
"В утиль пішли давно скисші інструкції, які роками існували лише на папері, вимагаючи формальних звітів, "галочок“ та "табличок“, - каже він.
Тепер командири на місцях більше не зобов’язані за стандартами й настановами, що не відповідають веденню сучасної війни:
- заповнювати звітність,
- проводити заходи.
За словами Саранцева, це вивільняє їхній час для реальної роботи.
"Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання“. Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії", - впевнений військовий.
Раніше РБК-Україна писало, що Драпатий представив "Принципи лідерства" - документ із восьми пріоритетів розвитку Збройних сил України. Головною цінністю в ньому названо людей.
Також повідомлялося, що Михайло Драпатий, якого президент Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ, зробив першу заяву після призначення.