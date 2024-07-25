Без зайвих витрат: як охолодити салон автомобіля без кондиціонера

На жаль, не всі автомобілісти мають щастя користуватись машиною з кондиціонером, до того ж він тимчасово може бути несправним. Але ж спека нещадна для всіх і трохи охолодити салон необхідно в будь-якому випадку. Як це можна зробити?

Найгірша з точки зору комфорту ситуація влітку – це коли машина простояла кілька годин на сонці і водієві після того в неї треба сісти. Занурившись, як в сауну, в закритий об’єм з 60-градусною атмосферою. Навіть потужна система клімат-контролю впорається з такою піччю не відразу, тому ми не можемо пообіцяти, що є методи радикально знизити температуру без "клімату".

Але скинути два десятки градусів вниз теж зайвим не буде. Тим більше, що нічого особливо хитрого для цього не потрібно, слід лише трошки подумати і пригадати основні постулати елементарної фізики.

Навстіж. Відкривайте все

Перш за все треба усунути наслідки парникового ефекту, який власне і наганяє температуру в заскленому салоні. Для цього просто відкрийте всі вікна і двері, а в хетчбека – ще й багажник. Досить хвилини-двох, щоб розпечене повітря покинуло вашу машину. Проте, за великим рахунком цього замало, бо в салоні присутні ще чимало масивних елементів, теж нагрітих до 50 – 60 градусів. Для того, щоб все це охолонуло, треба більше часу та бажано – легкий вітерець.

В тінь

Охолодження піде швидше, якщо машину перегнати в тінь або в місце, де є протяг. Коли такої змоги немає, просто залиште машину з усіма відкритими дверима хвилин на 5 – 10.

Пришвидшить справу примусове постачання вуличного повітря в салон. Увімкніть вентилятор системи опалення на максимальні оберти, а регулятор потоків спрямуйте в ноги та в обличчя – зазвичай ці канали пропускають в салон найбільше вуличного повітря.

Звісно, кнопка (чи ручка) рециркуляції повітря має бути встановлена в позицію забирання повітря з вулиці. Перевірте, щоб регулятор температури був встановлений на мінімум – у синій зоні.

В русі

Ще швидше салон охолоне в русі, при увімкненому на повні оберти вентиляторі кліматичної установки і при відкритих вікнах. Найкраще салон провітрюється, коли відкриті не всі вікна, а "по діагоналі" – наприклад, у правих передніх дверях і лівих задніх, тоді потік повітря не запиратиметься всередині через особливості аеродинаміки на швидкості.

Відчувши, що температура в машині зрівнялася із вуличною, прикрийте вікна, щоб зупинити протяги і прибрати шум повітря, який на швидкості буває нестерпним.

Від зворотного

Машина не нагріється всередині до пекельного стану, якщо вжити деяких попередніх заходів. Дієвий метод – залишити трохи прочиненими бічні вікна салону; експериментальним шляхом доведено, що це знижує температуру в запаркованій машині на 10 градусів. Шкода, що це не завжди прийнятно з точки зору криміногенної обстановки на більшості територій, де нам доводиться залишати наші авто.

Ну а коли немає можливості поставити машину в тіні, не нехтуйте таким ефективним засобом від парникового ефекту як світловідбиваючі шторки для лобового та інших великих вікон.

Коротко

Висока температура в салоні – це не просто дискомфорт. Спека впливає на здатність водія концентрувати увагу, підвищується час його реакції на зміну обстановки, раніше приходить втома. Тож не поспішайте сідати всередину і починати рух, доки температура в запаркованій машині не опуститься до прийнятних значень.