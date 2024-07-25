Без лишних трат: как охладить салон автомобиля без кондиционера

К сожалению, не все автомобилисты счастья пользоваться машиной с кондиционером, к тому же он временно может быть неисправным. Но ведь жара беспощадна для всех и чуть-чуть охладить салон необходимо в любом случае. Как это можно сделать?

О том, как охладить салон машины без помощи кондиционера, читайте в материале РБК-Украина .

Худшая с точки зрения комфорта ситуация летом – это когда машина простояла несколько часов на солнце и водителю после того у нее нужно сесть. Окунувшись, как в сауну, в закрытый объем с 60-градусной атмосферой. Даже мощная система климат-контроля справится с такой печью не сразу, поэтому мы не можем пообещать, что есть методы радикально снизить температуру без климата.

Но сбросить два десятка градусов вниз тоже лишним не будет. Тем более что ничего особенно хитрого для этого не нужно, следует лишь немного подумать и вспомнить основные постулаты элементарной физики.

Настежь. Открывайте все

Прежде всего нужно устранить последствия парникового эффекта, который и нагоняет температуру в остекленном салоне. Для этого просто откройте все окна и двери, а у хэтчбека – еще и багажник. Достаточно минуты-двух, чтобы раскаленный воздух покинул вашу машину. Однако, по большому счету этого мало, потому что в салоне присутствует еще немало массивных элементов, тоже нагретых до 50 – 60 градусов. Для того чтобы все это остыло, нужно больше времени и желательно – легкий ветерок.

В тень

Охлаждение пойдет быстрее, если машину перегнать в тень или в место, где есть сквозняк. Когда такой возможности нет, просто оставьте машину со всей открытой дверью минут на 5 – 10.

Ускорит дело принудительная поставка уличного воздуха в салон. Включите вентилятор системы отопления на максимальные обороты, а регулятор потоков направьте в ноги и в лицо – обычно эти каналы пропускают в салон больше уличного воздуха.

Конечно, кнопка (или ручка) рециркуляции воздуха должна быть установлена в позицию извлечения воздуха с улицы. Убедитесь, что регулятор температуры установлен на минимум – в синей зоне.

В движении

Еще быстрее салон охладится в движении, при включенном на полные обороты вентиляторе климатической установки и при открытых окнах. Лучше всего салон проветривается, когда открыты не все окна, а "по диагонали" – например, в правой передней двери и левой задней, тогда поток воздуха не будет запираться внутри из-за особенностей аэродинамики на скорости.

Почувствовав, что температура в машине сравнялась с уличной, прикройте окна, чтобы остановить сквозняки и убрать шум воздуха, который на скорости бывает невыносим.

От обратного

Машина не нагреется внутри до ада, если принять некоторые предыдущие меры. Действенный метод – оставить немного приоткрытыми боковые окна салона; экспериментальным путем доказано, что это снижает температуру в запаркованной машине на 10 градусов. Жаль, что это не всегда приемлемо с точки зрения криминогенной обстановки на большинстве территорий, где нам приходится покидать наши автомобили.

Ну а когда нет возможности поставить машину в тени, не пренебрегайте таким эффективным средством от парникового эффекта, как светоотражающие шторки для лобового и других больших окон.

Кратко

Высокая температура в салоне – это не просто дискомфорт. Жара влияет на способность водителя концентрировать внимание, повышается время его реакции на смену обстановки, раньше приходит усталость. Не спешите садиться внутрь и начинать движение, пока температура в запаркованной машине не опустится до приемлемых значений.