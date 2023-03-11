Зайва субсидія: коли повертається та в яких розмірах

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою споживачам, які самотужки не можуть розраховуватися за житлово-комунальні послуги. Законодавством передбачено лише два випадки, коли надміру виплачена субсидія повертається державі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду (ПФУ).
Як зазначили у ПФУ, людина, яка звертається за житловою субсидією, бере на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір.
Згідно з законодавством, субсидія повертається:
"У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більш як на 20%", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, житлова субсидія не призначається, якщо домогосподарство має прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Сума заборгованості встановлена на рівні 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).