Зайва субсидія: коли повертається та в яких розмірах

Як зазначили у ПФУ, людина, яка звертається за житловою субсидією, бере на себе відповідальність за подані відомості про свої доходи та майно, що визначають право на призначення житлової субсидії та її розмір.

Згідно з законодавством, субсидія повертається:

у разі якщо у заяві чи декларації було зазначено недостовірну інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень),

коли людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникненні.

"У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більш як на 20%", - йдеться в повідомлені.