Лишняя субсидия: когда возвращается и в каких размерах

Как отметили в ПФУ, человек, обращающийся за жилищной субсидией, берет на себя ответственность за представленные сведения о своих доходах и имуществе, определяющих право на назначение жилищной субсидии и ее размер.

Согласно законодательству, субсидия возвращается:

в случае если в заявлении или декларации была указана недостоверная информация и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 гривен),

когда человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение жилищной субсидии или ее размеры, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

"В случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удерживать сумму излишне выплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. При этом текущие выплаты могут быть уменьшены не более чем на 20%", - говорится в сообщении.