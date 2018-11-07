Зайцевій та Дронову продовжили утримання під вартою

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Зайцевій та Дронову продовжили арешт до 5 січня 2019 року

Київський районний суд Харкова сьогодні, 8 листопада, продовжив підозрюваним у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову утримання під вартою на 60 діб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Зайцева і Дронов будуть залишатися під вартою до 5 січня 2019 року.

Захист підозрюваних клопотав про зміну запобіжного заходу. Адвокати заявляють, що Дронов не має наміру тікати, а у Зайцевої істотно погіршилося здоров'я.

Під час суду адвокат постраждалих Лариса Матвєєва заявила, що експертиза підтвердила, що Дронов також їхав з порушенням ПДР.

"Провели додаткову експертизу. Вона записана з дотриманням формальностей. Є висновки. Експертиза підтвердила, що Дронов знаходився в межах перехрестя", - розповіла вона.

Наступне судове засідання відбудеться 13 листопада. На ньому озвучать результат нової експертизи, яку ініціювала захист Дронова.

Нагадаємо, раніше в Центрі психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю Міністерства охорони здоров'я України підтвердили, що Зайцева, яка була за кермом автомобіля, який наїхав на групу людей на пішохідному переході в Харкові, під час ДТП була в стані наркотичного сп'яніння.

Увечері 18 жовтня в центрі Харкова зіткнулися два автомобілі. Позашляховик Lexus RX, за кермом якого була 20-річна Зайцева, вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. В результаті ДТП загинули шість і постраждали п'ятеро людей.