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Зайшли з тилу. Військові знищили ворожий танк під Авдіївкою, використовуючи NLAW (відео)

Фото: Військовий ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові під Авдіївкою (Донецька область) обійшли танк окупантів з тилу та знищили його пострілом з протитанкового ракетного комплексу NLAW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Російський танк знищили оператори ССО України неподалік Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після отримання інформації про місцеперебування ворожого танку група Сил спеціальних операцій висунулася за вказаними координатами. Знищення техніки вирішили провести вночі.

"Обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з ПТРК NLAW завдали вогневого ураження танку російських окупантів", - повідомили в ССО.

Після чого група успішно повернулася на базу готувати нові "несподіванки" для ворога.

ПТРК NLAW

  • Дальність стрільби: 20 м - 800 м;
  • Швидкість польоту ракети: 200 м/с;
  • Бронебійність: 500 мм.

Шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності NLAW розроблена компанією SAAB в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні