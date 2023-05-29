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Зашли с тыла. Военные уничтожили вражеский танк под Авдеевкой, используя NLAW (видео)

Фото: Военный ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные под Авдеевкой (Донецкая область) обошли танк оккупантов с тыла и уничтожили его выстрелом из противотанкового ракетного комплекса NLAW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Российский танк уничтожили операторы ССО Украины неподалеку Авдеевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения информации о местонахождении вражеского танка группа Сил специальных операций выдвинулась по указанным координатам. Уничтожение техники решили провести ночью.

"Обойдя танк россиян с тыла воины ССО выстрелом из ПТРК NLAW нанесли огневое поражение танку российских оккупантов", - сообщили в ССО.

После чего группа успешно вернулась на базу готовить новые "неожиданности" для врага.

ПТРК NLAW

  • Дальность стрельбы: 20 м – 800 м;
  • Скорость полета ракеты: 200 м/с;
  • Бронебойность: 500 мм.

Шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности NLAW разработана компанией SAAB в рамках проекта Министерства обороны Великобритании. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьВооруженные силы УкраиныВойна в Украине