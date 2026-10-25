"Зайшли надто далеко": протестувальники у Чехії висунули вимогу уряду

Організатори акції вважають, що фінансування суспільних мовників із державного бюджету може поставити під загрозу їхню незалежність.

Демонстрацію на Староміській площі провела громадська ініціатива "Мільйон моментів за демократію". Протестувальники вийшли з прапорами Чехії та плакатами проти запропонованої реформи фінансування Чеського телебачення і Чеського радіо.

Керівник організації Мікулаш Мінар наголосив, що акція має продемонструвати уряду, що люди виступають проти його планів.

Він закликав учасників не піддаватися на провокації та відстоювати свою позицію мирним шляхом.

"Це чіткий сигнал цьому уряду: ви справді зайшли занадто далеко. Будь ласка, не давайте себе спровокувати в найближчі тижні та місяці. Ми переможемо цей злий і ненависний уряд не силою, а завдяки нашому спокою", - сказав він.

Організатори також висловили невдоволення через прискорений розгляд відповідного законопроєкту в Палаті депутатів.

На тлі останніх подій прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив, що запропоновані зміни призведуть до націоналізації ЗМІ або становитимуть загрозу демократії. За його словами, уряд лише виконує передвиборчу обіцянку скасувати ліцензійні збори.

Проти урядової ініціативи виступила й організація Veřejnoprávně, яка представляє працівників Чеського телебачення та Чеського радіо. Вона повідомила про плани провести цілоденний страйк 3 листопада.