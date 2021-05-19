Чем займется Минздрав после смены руководства: Ляшко назвал приоритетные задачи

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко , претендующий на пост министра здравоохранения, рассказал, чем займется Минздрав во время его руководства. В четверг, 20 мая, парламент будет рассматривать вопрос о его назначении министром.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале .

Так, по словам Радуцкого, во время встречи с профильным комитетом Ляшко рассказал, что после того, как возглавит министерство, он планирует в течение трех месяцев нарастить темпы вакцинации украинцев от коронавирус.

Также, как рассказал нардеп, кандидат на должность главы Минздрава пообещал:

определить модель страховой медицины;

подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне COVID-19;

создать новую профессиональную службу защиты от биологических угроз;

возродить производство вакцин в Украине;

увеличить количество профилактических осмотров для выявления сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных болезней;

одобрить протоколы оказания медицинских услуг.

"Более детально план действий на первые 100 дней работы кандидат пообещал представить позже", - добавил Радуцкий.