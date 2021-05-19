Чем займется Минздрав после смены руководства: Ляшко назвал приоритетные задачи
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, претендующий на пост министра здравоохранения, рассказал, чем займется Минздрав во время его руководства. В четверг, 20 мая, парламент будет рассматривать вопрос о его назначении министром.
Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.
Так, по словам Радуцкого, во время встречи с профильным комитетом Ляшко рассказал, что после того, как возглавит министерство, он планирует в течение трех месяцев нарастить темпы вакцинации украинцев от коронавирус.
Также, как рассказал нардеп, кандидат на должность главы Минздрава пообещал:
- определить модель страховой медицины;
- подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне COVID-19;
- создать новую профессиональную службу защиты от биологических угроз;
- возродить производство вакцин в Украине;
- увеличить количество профилактических осмотров для выявления сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных болезней;
- одобрить протоколы оказания медицинских услуг.
"Более детально план действий на первые 100 дней работы кандидат пообещал представить позже", - добавил Радуцкий.
Напомним, сегодня профильный парламентский комитет рекомендовал народным депутатам поддержать кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава. К такому решению комитет пришел после встречи с кандидатом.
Как писало РБК-Украина, во время встречи с нардепами Ляшко пообещал в течение лета 2021 года вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.
Кроме того, Ляшко рассказал, что уже определился, кто получит должность главного государственного санитарного врача, если он станет министром. Сейчас на этом посту находится сам Ляшко.