ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко заявил, что определил своего преемника на посту главного санврача

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 15:36
Ляшко заявил, что определил своего преемника на посту главного санврача Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Виктор Ляшко, кандидатуру которого рассматривают на главу Министерства здравоохранения, заявил, что определил своего преемника на посту главного санврача. Его необходимо будет заменить, если Рада согласует его назначение главой Минздрава.

Соответствующее заявление Ляшко сделал, выступая на профильном комитете парламента.

Он отметил, что пока не будет называть фамилию человека, который заменит его на должности.

"Своего преемника на главного санврача я определил, я не хотел бы озвучивать его фамилию", - сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что ему "не стыдно ни за одно решение, принятое на своем посту".

В то же время, он отметил, что в случае назначения главой Минздрава, у него уже есть сформированная команда.

"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хотел бы представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", - сказал Ляшко.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмигаль подал в Верховную Раду представление на назначение трех министров. Одна из кандидатур - Виктор Ляшко на должность главы Минздрава.

РБК-Украина писало, что вчера главу Минздрава Максима Степанова Рада отправила в отставку по просьбе премьера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виктор Ляшко
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине