Займе місце Кормишкіної. ЦВК визнала Свирибу народним депутатом

До ЦВК надійшла постанова Ради, якою достроково припинено повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку було обрано народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році.

"ЦВК розглянула зазначену постанову та визнала Інну Свирибу, наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за № 148, обраним народним депутатом України на зазначених виборах", - уточнюється в повідомленні комісії.

Що відомо про Інну Свирибу

Варто зауважити, що Інна Свириба закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського та отримала диплом лікаря-терапевта.

Також вона закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти ім. Л. Шупика в Києві. Л. Шупика в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Працювала лікарем-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного Наукового Центру Радіаційної Медицини НАМН України.

Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві.