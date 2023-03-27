Займається примусовою мобілізацією. Екс-командиру донецького "Беркуту" оголосили підозру

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру БМОП "Беркут" ГУМВС України в Донецькій області за участь в терористичній організації "ДНР", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, в жовтні 2014 року він добровільно перейшов на службу терористів та сприяв утвердженню псевдовлади у Донецькій області.

"На сьогодні він очолює спецпідрозділ ОМОН "Беркут" так званої "ДНР", який, серед іншого, проводить мобілізацію цивільних, а також здійснює фільтраційні заходи на захоплених територіях", - вказано в повідомленні.

Відомо, що на початку війни зрадник з вогнепальною зброєю чергував на блок-постах разом з проросійськими терористичними угрупуваннями "Оплот" та "Восток" з метою недопущення контролю України над територією, контрольованою терористичною організацією "ДНР", та здійснення збройного опору ЗСУ.

"Через ЗМІ він проводив агітацію населення "ДНР" щодо вступу громадян на службу до незаконних збройних формувань", - зазначають правоохоронці.

Зокрема, за допомогу окупантам він неодноразово "заохочувався вищим керівництвом" у тому числі й самопроголошеним головою "ДНР".

Фото: колишній командир донецького "Беркуту" отримав підозру (gp.gov.ua)

Наразі йому повідомлено про підозру за участь в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Зловмиснику погрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ встановили особу чоловіка, який бив депортованих українських дітей в окупованому Криму та брав участь у розгоні Майдану. Ним виявився колишній співробітник "Беркута" та зрадник України Валерій Астахов.

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