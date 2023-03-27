Занимается принудительной мобилизацией. Экс-командиру донецкого "Беркута" объявили подозрение

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему командиру БМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Донецкой области за участие в террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в октябре 2014 он добровольно перешел на службу террористов и способствовал утверждению псевдовласти в Донецкой области.

"На сегодняшний день он возглавляет спецподразделение ОМОН "Беркут" так называемой "ДНР", которое, среди прочего, проводит мобилизацию гражданских, а также осуществляет фильтрационные мероприятия на захваченных территориях", - указано в сообщении.

Известно, что в начале войны предатель с огнестрельным оружием дежурил на блок-постах вместе с пророссийскими террористическими группировками "Оплот" и "Восток" с целью недопущения контроля Украины над территорией, контролируемой террористической организацией "ДНР", и вооруженного сопротивления ВСУ.

"Через СМИ он проводил агитацию населения "ДНР" по вступлению граждан на службу в незаконные вооруженные формирования", - отмечают правоохранители.

В частности, за помощь оккупантам он неоднократно "поощрялся высшим руководством", в том числе и самопровозглашенным главой "ДНР".

Фото: бывший командир донецкого "Беркута" получил подозрение (gp.gov.ua)

Сейчас ему сообщено о подозрении за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, недавно в СМИ установили личность мужчины, который избивал депортированных украинских детей в оккупированном Крыму и участвовал в разгоне Майдана. Им оказался бывший сотрудник "Беркута" и предатель Украины Валерий Астахов.

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