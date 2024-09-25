Заяву на відстрочку можна подати лише особисто: пояснення ТЦК

Наявність права на відстрочку ще не означає наявності відстрочки, звертають увагу в Полтаському ТЦК. Роман Істомін пояснив, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а порядок їх надання визначений Постановою №560 КМУ. Кожен військовозобов'язаний чоловік має ознайомитися з цими документами.

У зазначеній постанові йдеться, що за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів.

"Хочу звернути увагу на формулюванні – особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось – не через рідних, не через адвокатів, не через пошту", - наголосив начальник групи комунікації Полтавського ТЦК.

Заява на отримання відстрочки – це не звернення, яке може бути усним чи письмовим. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу.

До ТЦК та СП Полтавської області надходять заяви на оформлення відстрочок від призову за мобілізацією поштою, зокрема електронною, зазначив Ігор Істомін. Проте всі заявники отримують відповідь, що військовозобов’язані подають заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП особисто. Подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити.