Не заявляем публично. В Украине уже есть аналог тайных групп "Моссада", - Геращенко

"Как я понимаю, такое подразделение уже есть, оно уже работает, и вы видите результаты этой работы. Мы не заявляем об этом публично, даже в Израиле об этом не заявляют. Но мы видим, как участились взрывы газа, как участились поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской и Курской областях, по которым идет подвоз танков и топлива", - отметил он.

По его словам, такие подразделения сейчас, возможно, работают не на полную мощность.

"Я не завидую очень многим русским, которые пришли убивать наших людей. Кроме того, наша разведка уже опубличила многих ублюдков, которые убивали людей в Буче… У нас есть списки летчиков, которые бомбили Киев, Чернигов, Харьков и другие города. Поэтому дальше это будет делом будущего", - добавил Геращенко.

Что известно о тайных группах "Моссада"

После Второй мировой войны много немецких нацистов скрывались в разных странах, и подразделение "Амаль" израильской разведки провело несколько операций по их поимке или ликвидации. Самый известный случай - похищение ответственного за Холокост нациста Адольфа Эйхмана в 1960 году, который скрывался в Буэнос-Айресе. Его тайно вывезли в Израиль и после судебного процесса приговорили к смертной казни.

Также известно о ликвидации латышского карателя Герберта Цукурса в Уругвае в 1965 году. "Рижский вешатель" был причастен к убийству не менее 30 тысяч евреев. В разное время в списке "Амаля" фигурировало около 15 высокопоставленных нацистов, многие из них избежали возмездия, в некоторых случаях спецоперации проваливались.