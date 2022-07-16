Заявления Спартц могут повредить американо-украинским отношениям в худший момент, - Politico

"На конференции республиканцев Палаты представителей были широко распространены опасения, что ее (Виктории Спартц, - ред.) позиция повредит американо-украинским отношениям в наихудший возможный момент - и что ею манипулируют силы, которые стремятся ослабить альянс западных стран. Ястребы Республиканской партии, занимающиеся вопросами национальной безопасности, также обеспокоены тем, что крыло "Сделаем Америку великой снова!"(MAGA) их партии, где уже существует сопротивление поддержке Украины, будет указывать на комментарии Спартц как на оправдание своей позиции", - говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что коллеги Спартц действительно обеспокоены тем, что ее выпады против Зеленского и его ближайшего окружения віщувають появление разрывов в поддержке Украины со стороны США, особенно с приближением промежуточных выборов, а комментарии Спартц могут "навредить" военным усилиям.

"Ее наивность наносит вред нашему собственному народу. Это не помогает тому, что мы пытаемся сделать, и я не уверен, что ее факты точные... Мы проверили этих людей", - цитируют авторы одного из депутатов от Республиканской партии с Комитета по иностранным делам Палаты представителей на условиях анонимности.

Оппоненты Спартц по этому вопросу не разделяют ее критики Зеленского и его команды и считают, что его офис и украинский народ сделали все возможное в этой ситуации, и нужно поддерживать украинский народ и его избранное руководство.

Заявления Спартц продолжают вызывать значительное противодействие и в Украине, и в США. В частности, бывший посол США в России Майкл Макфол, который непосредственно работает с Андреем Ермаком над политикой в сфере санкций, не считает последнего пророссийским.

"Он (Андрей Ермак - ред.) резко выступает против Путина и его варварского режима. Если да, то зачем ему поощрять нашу группу думать о новых и креативных способах введения санкций против россиян? И почему тогда российское правительство наложило санкции на многих членов нашей рабочей группы, включая даже моего научного ассистента?"- говорит Макфол.

В статье также подчеркивается, что в свою очередь Спартц не проявляет признаков сожаление по поводу своих высказываний в адрес президента Зеленского и его офиса, но при этом отказывается называть источники своих претензий.