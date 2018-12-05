Заявления Луценко вредят следствию в деле Гандзюк, - адвокат семьи активистки

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Адвокат "не считает нормальным" разглашение информации следствия

Адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, раскрывая детали расследования, вредит следствию по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадске.

Закревская заявила, что в уголовном кодексе есть статья, которая указывает, что нельзя разглашать информацию.

"Я вообще не считаю нормальным разглашать информацию, которую разглашает генеральный прокурор. Есть статья уголовного кодекса, которая говорит, что нельзя этого делать", - заявила адвокат семьи.

Она отметила, что не может понять уверенность следствия, если в настоящее время не было сделано даже вручение подозрения и задержания человека. Также Закревская рассказала, что уже было давно известно о Алексее Левине, которого генпрокурор назвал подозреваемым.

"Почему он не был задержан полицией непосредственно в тот момент, когда было установлено его причастность, а это было в августе месяце сделано, когда была задержана часть исполнителей. Я не понимаю, чего его не было задержано до того, как он убежал", - заявила она.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что в деле Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту. По словам генпрокурора, фамилия нового подозреваемого - Левин, который ранее уже был судим за организацию убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.