Заяви Луценка шкодять слідству у справі Гандзюк, - адвокат родини активістки

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Адвокатка "не вважає нормальним" розголошування інформації слідства

Адвокатка родини Гандзюк Євгенія Закревська заявила, що генеральний прокурор України Юрій Луценко, розкриваючи деталі розслідування, шкодить слідству у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське.

Закревська заявила, що у кримінальному кодексі є стаття, яка вказує, що не можна розголошувати інформацію.

"Я взагалі не вважаю нормальним розголошувати інформацію, яку розголошує генеральний прокурор. Є стаття кримінального кодексу, яка власне говорить, що не можна цього робити", - заявила адвокат сім’ї.

Вона зазначила, що не може зрозуміти впевненість слідства, якщо в даний час не було зроблено навіть вручення підозри і затримання людини. Також Закревська розповіла, що вже було давно відомо про Олексія Левіна, якого генпрокурор назвав підозрюваним.

"Чому його не було затримано поліцією безпосередньо в той момент, коли було встановлено його причетність, а це було в серпні місяці зроблено, коли було затримано частину виконавців. Я не розумію, чого його не було затримано до того, як він утік", - заявила вона.

Нагадаємо, Юрій Луценко заявив, що у справі Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту. За словами генпрокурора, прізвище нового підозрюваного - Левін, який раніше вже був судимим за організацію вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.