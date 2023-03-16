Заявлене РФ призупинення участі у ДСНО є юридично недійсним, - Держдеп США

Згідно з умовами угоди, РФ не може призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

У відомстві додали, що Москва може легко виправити це, відновивши повноцінну діяльність відповідно до договору, яку вона проводила впродовж років.

Там навели конкретні приклади, чому Москва вже певний час не виконує досягнутих домовленостей. Зокрема:

Відтак, пояснюють у Держдепі, зобов'язання російської сторони за договором зберігаються. Своєю чергою Сполучені Штати "залишаються готовими конструктивно працювати із РФ з метою виконання договору повною мірою".

"Заявлене Росією призупинення участі у ДСНО є юридично недійсним", - зазначили у дипломатичному відомсті.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що стоїть за призупиненням участі Росії в ДСНО та навіщо це Путіну.

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