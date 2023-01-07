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Заявку на соціальну допомогу можна подати через портал "Дія": кого це стосується

Фото: одинокі матері можуть звернутися за допомогою через портал Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Заявки на соціальну допомогу можна буде подати через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 січня 2023 р. № 11.

Згідно з документом, за наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву в разі звернення за призначенням:

  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги при усиновленні дитини;
  • допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив на період воєнного стану автоматичну виплату соціальних допомог лише для частини українців. Решті з 1 січня 2023 року доведеться подавати документи.

З 1 січня потрібно звертатися з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному (майновому) стані. Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям.

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Міністерство соціальної політики